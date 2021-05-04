كابيللو: مورينيو لا يكفي لضمان فوز روما

يرى الإيطالي فابيو كابيللو أن جوزيه مورينيو ليس كافيا وحده من أجل فوز روما والفريق بحاجة إلى لاعبين.

وأعلن روما اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع جوزيه مورينيو لمدة ثلاث سنوات بعد أيام من رحيله عن قيادة توتنام.

وقال كابيللو لصحيفة La Presse: "روما بحاجة إلى أكثر من مجرد مورينيو للفوز".

وأوضح "الفريق يحتاج أيضا إلى اللاعبين، التعاقد مع مدرب رائع لا يكفي لتحقيق الفوز".

وكان كابيلو قد قاد روما للتتويج بالدوري الإيطالي في نسخة 2000 - 2001 وكأس السوبر الإيطالي موسم 2001 - 2002.

وتابع كابيللو "مورينيو مدرب مرموق للغاية وذو خبرة وفوق كل شيء يعرف إيطاليا جيدا".

واختتم تصريحاته "لذلك كل شيء أسهل بكثير أتمنى أن يفعل مع الفريق مثلما فعل في إنتر".

في موسم 2009-2010 كان روما المنافس الأول للإنتر على لقب الدوري، والآن أصبح مورينيو مديرا فنيا للذئاب.

قاد مورينيو إنتر بين 2008 و2010 في 108 فاز في 67 وخسر 15 وتعادل في 26.

بقميص النيراتزوري توج بـ 5 ألقاب منها الثلاثية التاريخية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010.

ومنذ ذلك الحين قاد البرتغالي أندية ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام قبل أن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا بعد 11 عاما.