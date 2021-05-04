مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون أدركوا ثقافة الفوز بعد انتصارنا على المصري والإنتاج

يرى حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن الفريق تحسن كثيرا في آخر مباراتين بانتصاره على المصري ثم الإنتاج الحربي.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com:"مع إحراز فوزين متتاليين، وصل اللاعبون لثقافة الفوز، سيعملون على الحفاظ عليها".

وأضاف "أمامنا تحديات مثل غياب لاعبين بسبب الإصابة في كل مباراة، أو بسبب الإيقاف. هذا متوقع، فنحن تسلمنا الفريق وبه 12 لاعبا حصلوا على بطاقتين صفراوين، بخلاف الإصابات".

وأردف "نعمل على أن يكون لدينا 30 لاعبا في نفس المستوى، حتى لا نتأثر بالغيابات".

وقاد إبراهيم فريق الإسماعيلي في مباراة الإنتاج وفاز 2-صفر.

وذلك بسبب إصابة المدير الفني إيهاب جلال بفيروس كورونا.

وكشف إبراهيم أن جلال سيغيب أيضا عن لقاء الجونة يوم الأربعاء في الجولة 20 من الدوري.

وأوضح "سيخضع جلال لمسحة طبية جديدة، وبإذن الله يكون معنا في الفترة المقبلة. جلال وضع الأسس التي نسير عليها حاليا في كافة الاستعدادات".

ويحتل الإسماعيلي المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة.