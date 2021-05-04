انتهت ليلة الأبطال – مانشستر سيتي (2) - (0) سان جيرمان.. تأهل تاريخي للنهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان التي تقام في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بهدفين دون رد وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: تبديل ثالث لسيتي بمشاركة أجويرو بدلا من فودين.

ق82: تبديلان لسيتي بمشاركة جابرييل خيسوس ورحيم سترلينج بدلا من دي بروين وبيرناردو سيلفا.

ق80: سيطرة تامة من مانشستر سيتي على المباراة.

ق78: تسديدة قوية من فودين ارتطمت في القائم الأيسر.

ق75: تبديلان جديدان لسان جيرمان بخروج فلورينزي وباريديس ومشاركة دانيلو بيريرا وكولين داجبا.

ق69: طرد مباشر لدي ماريا لضربه فيرناندينيو بدون كرة.

ق63: جووووووووووووول محرز يسجل الهدف الثاني لسيتي بعد عرضية زاحفة من فودين.

ق62: تبديلان لسان جيرمان بمشاركة مويس كين ودراكسلر بدلا من إيكاردي وأندير هيريرا.

ق57: مراوغة لنيمار للاعبي سيتي وفضل الاعتماد على نفسه بدلا من تمرير الكرة إلى أن استطاع زينشينكو تشتيتها لركلة ركنية.

ق55: تسديدة قوية من فيرناندينيو تصدى لها نافاس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

ق45+1: تسديدة قوية من محرز من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نافاس وارتدت لبيرناردو سيلفا ولكن تصويبته ارتطمت بالدفاع وذهبت لركلة ركنية.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق36: تسديدة قوية من أندير هيريرا بيسراه من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الخارجي لمرمى سيتي.

ق30: تسديدة مقوسة من دي بروين مرت خارج الملعب.

ق20: فرصة خطيرة أخرى لسان جيرمان دي ماريا خطف الكرة واستغل خروج إيدرسون من مرماه وسدد بيسراه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق17: يا رباااه العارضة تحرم ماركينيوس من التعادل برأسية قوية بعد عرضية من دي ماريا.

ق15: ركلة حرة لسان جيرمان من أمام منطقة جزاء سيتي بعد عرقلة نيمار.

ق11: جووووووووووووول محرز بوووووم تابع كرة مرتدة من دفاع سان جيرمان إثر تصديه لتسديدة دي بروين ويسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لسيتي.

ق8: الحكم يلغي قراره ولا توجد ركلة جزاء لسان جيرمان بعدما شاهد الإعادة وتأكد من أن الكرة لمست كتف زينشينكو وليس يده.

ق7: ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي لمس الكرة ليد زينشينكو والحكم يقرر مشاهدة اللقطة في الفيديو.

ق5: الثلج يغطي ملعب الاتحاد وصعوبة كبيرة في نقل الكرة بسهولة.

انطلاق المباراة.