أبو جريشة في تصريحات نارية: كثيرون عملوا في الإسماعيلي لمصلحتهم.. قطاع الناشئين دُمر

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

عدد محمد صلاح أبو جريشة نجم مصر الإسماعيلي السابق أسباب تدهور مستوى الدراويش من وجهة نظره، متهما بعض الأشخاص بالعمل لمصلحتهم الشخصية وليس من أجل النادي.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون تايم سبورتس:"أسباب تدهور الإسماعيلي؟ كثيرة ومعروفة. الاختيارات، التعنت في إجبار الناس على تصرفات بعينها، وقرارات فردية".

وأضاف "أناس مستفيدون من النادي، حققوا مصالحهم الشخصية من النادي، في كل المجالات. قطاع الناشئين تدمر. لا تقنعني أن وكيلا سيدخل لاعبا النادي ولا يوجد في النادي من سيساعده على ذلك، يساعده في دخول لاعب وخروج آخر".

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وأردف "هذه حقيقة، وهناك أوراق تثبت ذلك وأرقام، هناك لاعبون تستطيع سؤالهم، رحلت بكم وكم كُتب في عقدك. أنا صائم ولا أكذب. لماذا يصمت اللاعب؟ يكون سعيدا بالانتقال للإسماعيلي، وهناك لاعبون تحدثوا".

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة.

ولم يتوج الإسماعيلي بأي لقب منذ حصوله على الدوري للمرة الثالثة في تاريخه موسم 2001-2002.

والإسماعيلي هو ثالث أكثر ناد توج بالدوري المصري بعد الأهلي الأول والزمالك الثاني.

وهو أول مصري يفوز بدوري أبطال إفريقيا حين حقق اللقب عام 1969.

الإسماعيلي
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