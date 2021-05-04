تشكيل ليلة الأبطال – عودة فيرناندينيو لسيتي.. إيكاردي أساسي ومبابي على مقاعد البدلاء

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه المستدعى للقاء باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سيتي منافسه سان جيرمان في ملعب الاتحاد بعد الفوز عليه ذهابا في فرنسا بهدفين لهدف.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- جون ستونز- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط الدفاعي: فيرناندينيو- إلكاي جوندوجان

في الوسط الهجومي: فيل فودين- بيرناردو سيلفا- رياض محرز

في الهجوم: كيف دي بروين

فيما جاء تشكيل سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: عبده دياللو- برينسيل كيمبيمبي- ماركينيوس- أليساندرو فلورينزي

في الوسط: لياندرو باريديس- أندير هيريرا- ماركو فيراتي

في الهجوم: نيمار- ماورو إيكاردي- آنخيل دي ماريا