خانة اليك – نادر السيد يرد على طارق السعيد ويكشف ما حدث في أول يوم لهما داخل الأهلي

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

وكان السؤال الموجه من طارق السعيد إلى نادر السيد يقول: "ماذا قلت لي في أول يوم دخلت فيه إلى الأهلي؟".

وأجاب نادر السيد ضاحكا في حديثه لـFilGoal.com "كنا نشعر باستغراب شديد أنا وطارق في اليوم الأول لنا في الأهلي".

وواصل "لقد تربينا في الزمالك، وقال لي طارق هل هذا حقيقي؟ هل نحن حقا في الأهلي؟".

وتابع "وأجبته بأن هذه هي كرة القدم والاحتراف، نحن تربينا في الزمالك ونحبه كثيرا لكن الاحتراف يجبرك على اللعب في أماكن كثيرة، وسألني حتى لو في أندية منافسة؟ فأجبته بالإيجاب، وضحكنا سويا واستغرقنا بعض الوقت لنستوعب ما حدث".

وأكمل نادر السيد حديثه "الانتقال للأهلي كان صعبا على طارق لأنه جاء من الزمالك مباشرة لكن أنا خضت تجربة احتراف ولعبت في أكثر من فريق قبل الانتقال للأهلي".

وأتم نادر السيد حديثه "انتقلت للأهلي للحفاظ على مكاني في منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2006 ولكن لم تسر الأمور كما أريد وهذا ما حدث".

ووجه نادر السيد سؤالا إلى سمير كمونة ماذا حدث بينك وبين هاني رمزي أثناء احترافكما في الدوري الألماني؟

انتظروا القصة في الحلقة المقبلة.