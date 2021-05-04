إقامة جميع مباريات آخر جولتين من الدوري الإسباني في نفس الموعد

قررت رابطة الدوري الإسباني إقامة جميع مباريات آخر جولتين من المسابقة في وقت واحد، وذلك بسبب المنافسة الشديدة على لقب البطولة.

وتُلعب مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة يوم الإثنين 24 مايو في التاسعة مساء.

بينما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 30 مايو في التاسعة مساء.

وفي الجولة قبل الأخيرة يلعب ريال مدريد ضد أتليتك بلباو، وبرشلونة ضد سيلتا فيجو، وأتليتكو مدريد ضد أوساسونا.

بينما يلعب أتليتكو في الجولة الأخيرة ضد بلد الوليد، وريال مدريد ضد فياريال، وبرشلونة ضد إيبار.

ويتصدر أتليتكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة.

ثم يأتي إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.