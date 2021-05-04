مورينيو: اقتنعت بتدريب روما لهذه الأسباب

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو أسباب اقتناعه بتولي تدريب روما في الموسم المقبل.

وأعلن نادي روما تعيين جوزيه كمدير فني للفريق بدءا من الموسم المقبل بعد ساعات من إعلان انفصاله عن مدربه باولو فونسيكا بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزها موقع ناديه الجديد: "بعد عدة اجتماعات مع مالك روما ومدير النادي، فهمت على الفور التصور الكامل لطموحات النادي، وهو نفس الطموح والدافع الذي يدفعني دائمًا".

وأضاف المدرب البرتغالي "نريد معا بناء مشروع ناجح خلال السنوات القادمة".

وتابع "أقنعني الشغف المذهل لمشجعي روما بقبول الوظيفة ولا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل".

وأتم مورينيو "أتمنى لباولو فونسيكا كل التوفيق في المباريات المتبقية، وأتمنى أن تقدر وسائل الإعلام أنني سأتحدث في الوقت المناسب".

الانفصال عن فونسيكا يأتي في ظل تذبذب أداء الفريق في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

المدرب البرتغالي البالغ 48 عاما قاد الذئاب في 96 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 50 وتعادل في 19 وخسر 27.

وقال تياجو بينتو مدير روما لموقع ناديه: "عندما أصبح مورينيو متاحًا، انتهزنا على الفور فرصة التحدث مع أحد أعظم المدربين في كل العصور".

وأكمل "لقد أذهلتنا رغبته في الفوز وشغفه باللعبة. بغض النظر عن عدد الألقاب التي فاز بها، تركيزه الأساسي ينصب دائمًا على البطولة التالية".

مورينيو البالغ من العمر 58 عاما توج بـ25 لقبا في مسيرته حتى الآن.

واستمر "مورينيو يمتلك المعرفة والخبرة والقيادة للمنافسة على جميع المستويات".

وأتم "نحن نعلم أنه من أجل بناء مشروع رياضي ناجح، يتطلب الأمر الوقت والصبر والأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة. نحن على ثقة تامة من أن جوزيه سيكون المدرب المثالي لمشروعنا، سواء في المستقبل القريب أو البعيد".

في موسم 2009-2010 كان روما المنافس الأول للإنتر على لقب الدوري، والآن أصبح مورينيو مديرا فنيا للذئاب.

قاد مورينيو إنتر بين 2008 و2010 في 108 فاز في 67 وخسر 15 وتعادل في 26.

بقميص النيراتزوري توج بـ 5 ألقاب منها الثلاثية التاريخية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010.

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ومنذ ذلك الحين قاد البرتغالي أندية ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام قبل أن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا بعد 11 عاما.

وتعرض جوزيه مورينيو للإقالة من تدريب توتنام الشهر الماضي في تجربة استمرت لعام ونصف.

وفي تجربة البرتغالي الأخيرة بقميص الديوك اللندنية قاد الفريق في 86 مباراة فاز في 44 وخسر 23 وتعادل في 19 ودون أن يتوج بأي لقب.