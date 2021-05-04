المصري لـ في الجول: ننهي الدوري 20 أغسطس في هذه الحالة.. واجتماع مع الحكام لإيجاد حلول

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 16:30

كتب : FilGoal

المصري - الأهلي

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي أبرز النقاط التي ناقشتها الأندية مع اللجنة الثلاثية بشأن الدوري المصري.

وعقدت اللجنة الثلاثية اجتماعا مع أندية الدوري صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الخولي في تصريحات لـ FilGoal.com: "جدول الدوري؟ سنظل في تلك المشكلة ولابد أن نتحمل تبعات استكمال الموسم الماضي".

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وأوضح "الحل بسيط هو استكمال الموسم أثناء الأولمبياد، نحن نتنازل عن لاعب أساسي في الفريق مثل كريم العراقي وأقول إنه لدي الاستعداد للمشاركة في الدوري بدونه".

وأكمل "لو اقيمت مباريات الدوري أثناء الأولمبياد، حينها الدوري سينتهي في 20 أغسطس وسيكون هذا رائع جدا للاتحاد والأندية، و90% من الأندية وافقت على هذا الوضع، لكن لا نعرف رأي الأهلي والزمالك لعدم حضورهما".

وواصل "تحدثنا عن المشاكل الناتجة من أخطاء الحكام في وجود تقنية الفيديو، المشكلة ليست في أجهزة وليس كاميرات بل في المسؤول عن كل هذا".

وأضاف "لابد من تدريب الحكام وإقامة احتماع بين اللجنة الثلاثية والحكام لحل الأزمة خاصة مع شكوى كل الأندية".

وأتم "اتحاد الكرة وعد بإقامة اجتماع الأسبوع المقبل مع الحكام لإيجاد الحلول لأن المشاكل متكررة".

المصري اتحاد الكرة في الدوري
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