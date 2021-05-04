بعد 9 سنوات.. بايرن يودع نجمه

أعلن نادي بايرن ميونيخ رحيل لاعبه الإسباني خافي مارتينيز بنهاية الموسم الجاري.

وقضى مارتينيز 9 سنوات في صفوف الفريق البافاري توج خلالها بالعديد من الألقاب مع أكثر من مدرب.

وأفاد النادي في بيان: "بايرن وخافي مارتينيز يقولان وداعا وشكرا من أعماق قلوبهما بعد تسع سنوات من النجاح معا".

وأضاف البيان "اتفق النادي واللاعب بشكل ودي على عدم تمديد العقد الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل".

مع بايرن توج مارتينيز بـ23 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

لكن دوره صار هامشيا في الموسم الماضي إذ شارك في 28 مباراة فقط، معظمها كبديل.

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في الصيف الماضي، حاول نادي أتليتيك بلباو التعاقد مع لاعبه السابق خافي مارتينيز من صفوف بايرن ميونيخ.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت وقتها أن بلباو توصّل لاتفاق بالفعل مع مارتينيز، وحاول إقناع بايرن ببيع لاعب الوسط الإسباني دون جدوى.

التقرير أفاد أن بلباو عرض 10 ملايين يورو مقابل اللاعب، لكن بايرن يريد 12 مليون يورو للتخلي عن مارتينيز.

مارتينيز (32 عاما) يجيد اللعب في قلب الدفاع وخط الوسط، ولعب في صفوف بلباو بين 2006 و2012، وقاده إلى نهائي الدوري الأوروبي تحت قيادة مارسيلو بييلسا.

في الصيف نفسه، انتقل مارتينيز إلى بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده وقتها.