اتحاد الكرة: القمة في موعدها.. وصفحة الحكم الأجنبي انتهت تماما رغم وجود الأخطاء

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 16:16

كتب : FilGoal

ديانج - طارق حامد - الزمالك - الأهلي

شدد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة على عدم تعديل موعد مباراة القمة.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 10 مايو الجاري في الجولة الـ21 من الدوري.

وقال مجاهد عبر إذاعة أون سبورت: "مباراتي الأهلي مع الاتحاد والأهلي مع الزمالك في موعدهما، وكل التعديلات على جدول الدوري ستكون بعد 24 مايو".

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وأضاف "مباراة الأهلي والزمالك القادمة بتحكيم مصري وصفحة الحكم الأجنبي انتهت تماما".

وأتم تصريحاته "ارتكاب الأخطاء وارد وبالتأكيد هناك أخطاء تحكيمية ولن ننكرها وفي نفس الوقت لا يمكن أن تنتهي".

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 6 مايو الجاري، ويلعب الزمالك مع سموحة في التوقيت ذاته، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

الأهلي الزمالك اتحاد الكرة
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