مجاهد: الأسهل عدم ذهاب الزمالك إلى النيابة والحضور لاتحاد الكرة للتحقق من استئناف إمام عاشور

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة أن الزمالك من السهل عليه التأكد من إرسال الاستئناف الخاص بعقوبة إمام عاشور من مقر الاتحاد.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وقال أحمد مجاهد عبر إذاعة أون سبورت: "الخطابات الواردة للاتحاد تختم بختم وارد، والموظف المسؤول باتحاد الكرة أكد أنه لم يصل أي خطاب من الزمالك بشأن استئناف إمام عاشور".

وأضاف "أعتقد أنه الأسهل من ذهاب الزمالك إلى النيابة أن يأتي إلى مقر اتحاد الكرة المعروف والمفتوح للجميع للتأكيد على إرسال الاستئناف الخاص بإمام عاشور".

وأتم تصريحاته "حتى إذا وصل خطاب استئناف الزمالك ولم يسدد الرسوم الخاصة بالاستئناف يحوله الاتحاد بشكل مباشر إلى لجنة الاستئناف للنظر فيه".

وأعلن نادي الزمالك تقدمه ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور. (طالع التفاصيل)

وكانت لجنة الانضباط أقرت إيقاف إمام عاشور 12 مباراة بعدما بدّر منه في مباراة الأهلي لدوري الشباب بعد الاستئناف لتخفيف العقوبة.

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.