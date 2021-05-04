مجاهد: بعض الأندية رفضت اللعب دون لاعبي المنتخب الأولمبي.. وفي حالة تعاون الجميع سننهي الدوري مبكرا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن كواليس اجتماع الاتحاد مع أندية الدوري المصري.

وقال مجاهد عبر إذاعة أون سبورت: "حضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية 15 ناديا ولم يحضر الأهلي والزمالك والمحلة".

وواصل "بعض الأندية تحفظت على اللعب بدون لاعبي المنتخب الأولمبي على رأسهم بيراميدز والاتحاد السكندري، وأندية إنبي ووادي دجلة وسيراميكا أبدت تحفظا خفيفا".

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وأضاف "المصري أبدى مرونة في اللعب بدون لاعبي المنتخب الأولمبي رغم تواجد كريم العراقي ضمن صفوفه".

وأكمل "إذا تعدلت الأجندة الدولية لشهر يونيو، سنتشاور مع حسام البدري وشوقي غريب لاستغلال فترة أسبوع لإقامة بعض المباريات المؤجلة ببطولتي الدوري وكأس مصر".

واستمر في تصريحاته "نحاول أن نكسب الوقت لإقامة لأربع مباريات في فترة الأولمبياد وتحريك أجندة سبتمبر لتقام في أغسطس".

وأشار "إذا لم يكمل المنتخب الأولمبي مشواره في الأولمبياد سيكون لدينا 8 أيام في شهر أغسطس، ونفس الحال بالنسبة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، وهذا لا نتمناه بالطبع".

وأوضح "في كل الأحوال وفي حالة اللعب أثناء الأولمبياد سنوفر 25 يوما أو شهرا، وهو ما نتمناه لينتهي الموسم بالكامل من دوري وكأس مصر وكأس السوبر قبل انطلاق تصفيات كأس العالم في سبتمبر".

وشرح "في الظروف الحالية رغم عدم تعاون جميع الأندية سينتهي الموسم في نهاية أغسطس أو أوائل سبتمبر".

مستقبل الدوري

وعن شائعات إلغاء الدوري قال: لم يرد من الأساس في ذهن اتحاد الكرة فكرة إلغاء الدوري، ولدينا علم مسبق بأن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية مطلوب تحديد قوائمها في 30 يونيو".

وشدد "ونعلم أيضا قواعد القيد الإفريقي".

وأفصح "نحن بصدد الاستفسار من الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضا عن مد الاستثناء الخاص بقواعد قيد اللاعبين في بطولات إفريقيا للأندية مثلما حدث في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "تصفيات كأس العالم تخص الاتحاد الدولي، ومكتب الطوارئ بالاتحاد الإفريقي اتخذ بالفعل قرارا بالتأجيل، لكن ننتظر الخطاب والقرار الرسمي من الفيفا".

الأهلي الزمالك اتحاد الكرة أحمد مجاهد
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