جوزيه مورينيو مديرا فنيا لـ روما

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 15:25

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل.

وكان روما قد أعلن منذ قليل إقالة مدربه باولو فونسيكا بعد نهاية الموسم الجاري.

قبل أيام ظهر اسم ماوريسيو ساري كمرشح أبرز لتولي مهمة تدريب روما الموسم المقبل، ونافسه ماسيمليانو أليجري لكنه لم يكن مقتنعا بمشروع النادي العاصمي.

في موسم 2009-2010 كان روما المنافس الأول للإنتر على لقب الدوري، والآن أصبح مورينيو مديرا فنيا للذئاب.

قاد مورينيو إنتر بين 2008 و2010 في 108 فاز في 67 وخسر 15 وتعادل في 26.

بقميص النيراتزوري توج بـ 5 ألقاب منها الثلاثية التاريخية، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010.

ومنذ ذلك الحين قاد البرتغالي أندية ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام قبل أن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا بعد 11 عاما.

رسمياً 🤝

يسعد النادي أن يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع جوزيه مورينيو ليصبح مدربنا الجديد قبل موسم 2021/22.#روما pic.twitter.com/oH9pPQtBSh

وتعرض جوزيه مورينيو للإقالة من تدريب توتنام الشهر الماضي في تجربة استمرت لعام ونصف.

وفي تجربة البرتغالي الأخيرة بقميص الديوك اللندنية قاد الفريق في 86 مباراة فاز في 44 وخسر 23 وتعادل في 19 ودون أن يتوج بأي لقب.

بالعودة إلى روما الانفصال عن المدرب البرتغالي يأتي في ظل تذبذب أداء الفريق في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

المدرب البرتغالي البالغ 48 عاما قاد الذئاب في 96 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 50 وتعادل في 19 وخسر 27.

جوزيه مورينيو روما
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