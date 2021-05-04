إصابة هاني عادل لاعب المحلة بقطع في الرباط الصليبي

أصيب هاني عادل لاعب غزل المحلة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض هاني عادل للإصابة في مباراة غزل المحلة والأهلي لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

وشارك اللاعب حتى الدقيقة 30 وخرج مصابا.

وخضع هاني عادل لأشعة مقطعية صباح اليوم الثلاثاء، وأثبتت النتائج إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وسيجري اللاعب جراحة خلال الأيام المقبلة من أجل التأهيل والعودة للملاعب.

وساهم الظهير الأيمن للمحلة في عودة الفريق للدوري الممتاز تحت قيادة خالد عيد.

وشارك هاني الموسم الحالي في 12 مباراة بقميص زعيم الفلاحين.