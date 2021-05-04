قائمة ريال مدريد - عودة راموس وميندي في مواجهة تشيلسي

شهدت قائمة ريال مدريد لمباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا عودة القائد سيرجيو راموس والمدافع فيرلاند ميندي لصفوف الفريق.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

راموس يغيب منذ بداية الشهر الماضي بسبب إصابة عضلية والإصابة بفيروس كورونا، كما غاب المدافع الفرنسي لفترة بسبب الإصابة.

كما عاد فيدي فالفيردي للقائمة بعد الشفاء من فيروس كورونا.

وكشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قائمة اللاعبين المستدعين للمباراة، وجاءت على النحو التالي:-

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوبي.

خط الدفاع: ميليتاو، سيرخيو راموس، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي، ميجيل.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، سيرجيو أريباس، أنطونيو بلانكو.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيمة، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، ماريانو دياز.

📸 راموس وفالفيردي على رأس قائمة ريال مدريد المتوجهة إلى لندن لمقابلة تشيلسي ⚪👑 pic.twitter.com/9dna60VWmX — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 4, 2021

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين ريال مدريد وتشيلسي بالتعادل 1-1 في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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