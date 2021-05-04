روما يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم

أعلن نادي روما يوم الثلاثاء رحيل مدربه باولو فونسيكا عقب نهاية الموسم الجاري.

روما خسر مبارياته الثلاثة الأخيرة، 2 في الدوري الإيطالي وبينهما هزيمة مذلة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بنتيجة 2-6.

وأوضح نادي العاصمة الإيطالية في بيان: "نادي روما يؤكد أن المدرب باولو فونسيكا سيُغادر في نهاية الموسم".

وقال دان فريدكين رئيس النادي: "بالنيابة عن الجميع في روما، نود أن نشكر باولو فونسيكا على عمله الجاد وقيادته خلال العامين الماضيين".

وأضاف "قاد باولو الفريق خلال العديد من التحديات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا وتغيير الملكية، لقد فعل ذلك بنزاهة ونكران ذات وشخصية رائعة".

الانفصال عن المدرب البرتغالي يأتي في ظل تذبذب أداء الفريق في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

المدرب البرتغالي البالغ 48 عاما قاد الذئاب في 96 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 50 وتعادل في 19 وخسر 27.

قبل أيام ظهر اسم ماوريسيو ساري كمرشح أبرز لتولي مهمة تدريب روما الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ساري هو الاسم المفضل لتولي المهمة إذ عقد اجتماعا مع تياجو بينتو ووكيله فالي رمضاني.

وينافس ماسيمليانو أليجري، ساري في تدريب روما، لكن الأول غير مقتنع بمشروع النادي العاصمي.