تغييرات عديدة في لوائح يورو 2020 بسبب فيروس كورونا

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على زيادة عدد اللاعبين المقيدين في بطولة يورو 2020 من 23 إلى 26.

قبل أيام سمحت اللجنة الوطنية للمنتخبات بالاتحاد الأوروبي بذلك قبل أن تتلقى التأكيد من اللجنة التنفيذية لـ "يويفا" من أجل الإعلان الرسمي.

البطولة المؤجلة منذ الصيف الماضي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وأفاد يويفا في بيان:-

أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء قواعد خاصة لبطولة يورو 2020 من أجل ضمان استمرارية المنافسة في ضوء جائحة فيروس كورونا.

للتخفيف من مخاطر الفرق التي تواجه نقصًا في اللاعبين المتاحين لمباريات معينة بسبب نتائج اختبارات فيروس كورونا الإيجابية المحتملة وإجراءات الحجر الصحي اللاحقة التي أمرت بها السلطات المختصة، فقد تقرر زيادة قائمة اللاعبين بشكل استثنائي لجميع الفرق المشاركة من 23 إلى 26 لاعبًا.

ومع ذلك، يجب أن يظل 23 لاعبًا هو العدد الأقصى المسموح به في قائمة المباريات (وفقًا للقانون رقم 3 من قوانين اللعبة التي تسمح بحد أقصى 12 بديلاً يتم تسميتهم لمباريات المنتخب الأول)، بما في ذلك 3 حراس مرمى.

بمجرد تقديم قائمة اللاعبين في 1 يونيو 2021، تسمح اللوائح الحالية باستبدال غير محدود في قائمة اللاعبين في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض قبل المباراة الأولى، بشرط أن تكون البدائل معتمدة طبيًا.

يعتبر اللاعبون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين تم الإعلان عن أنهم "على اتصال وثيق" بشخص إيجابي تم إصابته بالفيروس= وبالتالي تم عزلهم عن طريق قرار من السلطات حالات لمرض خطير ويمكن بالتالي استبدال أي منهم قبل المباراة الأولى بموافقة إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ستسمح اللوائح الجديدة الآن أيضًا باستبدال حراس المرمى قبل كل مباراة خلال البطولة في حالة العجز البدني حتى لو كان حارس أو حارسان من قائمة اللاعبين لا يزالون متاحين.

لضمان نزاهة المنافسة، لا يمكن إعادة قبول اللاعب الذي تم استبداله في قائمة اللاعبين إلى القائمة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تأجيل البطولة لمدة عام كامل.

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