ماركا: فالفيردي يواجه تشيلسي بعد سلبية مسحته

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 11:26

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي

يتواجد الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي في قائمة ريال مدريد المسافرة لمدينة لندن لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن فالفيردي جاءت نتيجة مسحته الأخيرة سلبية، وسيسافر رفقة زملائه رغم أنه لم يخض أي حصة تدريبية في الأسابيع الأخيرة.

وغاب الأوروجوياني عن 5 مباريات مع ريال مدريد مؤخرا، 4 في الدوري الإسباني وواحدة في دوري الأبطال ولم يتدرب مع المجموعة.

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وأشار التقرير أنه رغم ذلك انتظر ريال مدريد للدقيقة الأخيرة من أجل الاعتماد على اللاعب في مباراة ملعب ستامفورد بريدج.

وغاب فالفيردي عن ريال مدريد منذ 18 أبريل الماضي بسبب عزله عقب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا.

ومن ثم جاءت مسحة اللاعب إيجايبة ومن ثم تحولت سلبية صباح اليوم الثلاثاء ليحق له خوض مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين ريال مدريد وتشيلسي بالتعادل 1-1 في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

لاعب الوسط البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 28 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفا.

فيديريكو فالفيردي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي
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