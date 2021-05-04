مواعيد مباريات الثلاثاء 4 مايو 2021.. البنك الأهلي ضد الإنتاج الحربي ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 10:07

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

تتواصل مباريات الدوري المصري ويبدأ حسم أولى مقعدي نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

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في الدوري المصري يحل البنك الأهلي ضيفا على الإنتاج الحربي في أولى مباريات الجولة 20 من المسابقة في تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب الأهلي we السلام وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

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وفي التاسعة مساءً يلتقي مانشستر سيتي على ملعب الإمارات في مواجهة قوية مع باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لحسم أولى بطاقتي المباراة النهائية.

المباراة تذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم، وانتهى لقاء الذهاب بفوز سيتي بنتيجة 2-1.

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مواعيد مباريات
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