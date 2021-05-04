مدير تعاقدات بيراميدز: لم نفاوض ساسي.. ولماذا جريشة لم يطرد طارق حامد؟

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز تفاوض ناديه مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال بسيوني عبر قناة أون تايم سبورتس:"مفاوضة ساسي؟ شائعة. إن لم يجدد في نهاية الموسم سيكون مطمعا لكثير من الفرق".

وعن لقاء الزمالك وبيراميدز الذي انتهى بهدف لمثله يوم الأحد قال:"لا نعلق شماعات، إلى متى هذه المشاهد في المباريات الكبيرة؟".

وأضاف "تدخل طارق حامد على عبد الله السعيد استوجب البطاقة الصفراء الثانية للاعب. نحن في 2021، نريد تغيير مفاهيم عفى عليها الزمن. مصر بالكامل اعترضت على التحكيم في المباراة".

وهاجم الزمالك جهاد جريشة حكم اللقاء بعدما احتسب 8 دقائق كوقت بديل.

وشدد النادي تقديمه لشكوى للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة ضد الاتحاد المصري لكرة القدم.