الزمالك يعلن شفاء عبد الشافي من فيروس كورونا
الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 02:06
كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان
أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، سلبية مسحة محمد عبد الشافي ظهير الفريق.
محمد عبد الشافي
النادي : الزمالك
وأوضح أسامة أن عبد الشافي سينتظم في تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وكان عبد الشافي قد أصيب بـ كورونا يوم 25 أبريل الماضي.
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الخميس المقبل في الجولة 20 من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.
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