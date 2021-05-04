الزمالك يعلن شفاء عبد الشافي من فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 02:06

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي مع الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، سلبية مسحة محمد عبد الشافي ظهير الفريق.

وأوضح أسامة أن عبد الشافي سينتظم في تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان عبد الشافي قد أصيب بـ كورونا يوم 25 أبريل الماضي.

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ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة الخميس المقبل في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

محمد عبد الشافي الزمالك في الدوري الدوري المصري
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