المصري لـ في الجول: اقترحنا على اتحاد الكرة استمرار الدوري خلال الأولمبياد

أوضح محمد الخولي نائب رئيس المصري أن ناديه اقترح حلا على الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء الموسم الحالي من الدوري الممتاز في وقت مبكر.

وقال الخولي لـFilGoal.com:"قدمنا حلا في الاجتماع السابق، هو خوض المباريات دون اللاعبين الأولمبيين (خلال الأولمبياد)، هذا حل لتقليل فترات التوقف، بعض الأندية تبحث هذا الاقتراح الآن".

وواصل "الأندية متأثرة ماديا وفنيا من تلاحم المواسم، لابد من حلول وتشاور بين كافة الجهات المسؤولة لتخفيف الضغط الواقع على الأندية".

وصرح أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في وقت سابق أن الدوري لابد أن ينتهي في 30 سبتمبر.

وسيتوقف الدوري من أجل مباريات منتخب مصر في يونيو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وربما نوفمبر لو بلغ الفريق المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وفي يناير المقبل ستخوض مصر كأس إفريقيا.

وقد يتوقف أيضا خلال شهر يوليو بسبب مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وخاضت معظم الأندية 19 مباراة فقط في الموسم الجاري حتى الآن، ما يعني أنه يتبقى لها 15 لقاء آخر.