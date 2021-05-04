كارتيرون يشيد بـ عواد

الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 00:58

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

أشاد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بمحمد عواد حارس مرمى الفريق بعد أدائه في لقاء بيراميدز يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وعاد عواد لحماية عرين الزمالك بعد غياب أكثر من عام وانتهى اللقاء بهدف لمثله.

وقال الفرنسي للموقع الرسمي للزمالك:"عواد لا يتحمل مسؤولية الهدف الذي دخل مرماه في مباراة بيراميدز، تألق في نهاية المباراة وأنقذ فرصة محققة في الدقيقة الأخيرة".

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ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة سموحة يوم الخميس في الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.

الزمالك محمد عواد
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