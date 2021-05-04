خبر في الجول - الأهلي يقرر معاقبة لاعبيه بسبب النتائج الأخيرة

علم FilGoal.com أن الأهلي قرر معاقبة لاعبيه بسبب نتائج الفريق الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق بهدف اليوم الإثنين أمام غزل المحلة في الجولة 19 من الدوري.

وقبل الخسارة من المحلة، تعادل الأهلي بهدف لمثله ضد الجونة.

وأوضح مصدر في النادي أنه تقرر توقيع عقوبات على اللاعبين.

وصرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق، لقناة الأهلي بعد لقاء المحلة قائلا:"مثلما يكون هناك مكافآت في حالة الفوز، من الطبيعي أن يكون هناك خصومات في حالة الخسارة".

وحصل الأهلي على نقطة من مباراتين متتاليتين في الدوري لأول مرة منذ يناير 2019.

وتلقى الهزيمة الثاني له في الموسم الحالي من البطولة، بعدما خسر أمام سموحة في 21 إبريل الماضي.

ويحتل الأهلي وصافة البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في الدوري.