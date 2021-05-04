خالد عيد ضاحكا بعد فوزه على الزمالك والأهلي: سأعتزل الآن

أبدى خالد عيد مدرب غزل المحلة سعادته بالفوز على ضيفه الأهلي بهدف اليوم الإثنين في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عيد عبر إذاعة الشباب والرياضة:"نلاعب فريقا كبيرا مثل الأهلي، لذا درسناه جيدا على مدار أسبوع ونجحنا في إبطال مفاتيح اللعب، وحققنا ثلاث نقاط غالية".

وأضاف "نضغط على كل الفرق في كل المباريات، نحن فريق قوي بدنيا بدون مخطط أحمال، بل نعمل بأنفسنا ونستغل فترات الراحة لذا الفريق واقف على قدميه".

وأردف "(بيتسو مدرب الأهلي) موسيماني دفع بأربعة مهاجمين في الدقائق الأخيرة، وكان بإمكاننا استغلال المرتدات".

واستمر ضاحكا "الفوز على الأهلي والزمالك والتعادل مع بيراميدز؟ اعمل ماتش اعتزال وخلاص كده".

وأتم "نجتهد ونؤدي ما علينا، ورهاني على هذه المجموعة من اللاعبين منذ بداية الموسم، ووعدتهم باللعب في الممتاز وكانوا رجالا ومحل ثقة لذا أشكرهم كثيرا".

وفي حوار آخر مع قناة أون تايم سبورتس قال عيد:"اللاعبون نفذوا تعليماتي بنسبة 100%، أشكرهم مرة ثانية وثالثة. استعددنا للقاء على مدار أسبوع بالتركيز على الكرات الثابتة. المحلة عائد بقوة".

ورفع المحلة رصيده إلى 27 نقطة ويحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة بينما توقف رصيد الأهلي الوصيف عند 37 نقطة.