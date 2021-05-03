نهاية العودة الرومانسية.. بارما يهبط إلى الدرجة الثانية

الإثنين، 03 مايو 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

بارما

هبط بارما إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بهزيمته أمام مضيفه تورينو بهدف وحيد في ملعب أوليمبيكو جراندي تورينو، بالجولة 34 للمسابقة.

وسجل الكوسوفي ميرجيم فويفودا هدف اللقاء الوحيد لـ تورينو في الدقيقة 63.

ليرفع تورينو رصيده إلى 34 نقطة في المركز 15، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

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فيما تجمّد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-، ليتأكد هبوطه حسابيًا ورسميًا.

وبات بارما ثاني الهابطين من الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد كروتوني صاحب الـ18 نقطة في المركز 20 –الأخير-.

ويتواجد بينيفنتو في المركز 18 برصيد 32 نقطة، ويسبقه كالياري في المركز 17 بـ32 نقطة، وسبيزيا في المركز 16 بـ34 نقطة نفس رصيد تورينو صاحب المركز 15.

ليعود بارما إلى القسم الثاني بعد 3 مواسم في الدوري الإيطالي الممتاز.

النادي العريق أفلس في 2015 وهبط إلى أدنى درجات الدوري الإيطالي، ثم تسلق بشكل مبهر وسريع ليعود إلى الدرجة الممتازة مجددا في 2018.

وأنهى بارما موسم 2019 في المركز 14، قبل أن يتقدّم في موسم 2020 وينهيه في المركز 11.

وبدأ بارما الموسم بالمدرب فابيو ليفيراني، قبل أن يرحل ويعوضه روبيرتو دافيرسا، تغيير لم يسعف في إنقاذ الفريق من مصير الهبوط.

بارما في إيطاليا الدوري الإيطالي
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