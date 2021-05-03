سكاي: 28 لاعبا دوليا إيطاليا تلقوا لقاح كورونا استعدادا لـ يورو 2020

الإثنين، 03 مايو 2021 - 22:36

كتب : FilGoal

إيموبيلي - منتخب إيطاليا

حصل 28 لاعبا إيطاليًا على لقاح الوقاية من فيروس كورونا، استعدادا للمشاركة في يورو 2020 الصيف المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي" أن مجموعة من 28 لاعبا حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح اليوم الإثنين.

وأوضحت سكاي أن 11 لاعبا تلقوا اللقاح في العاصمة روما، بينما حصل 17 آخرين على اللقاء في مدينة ميلانو.

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وأوضحت أن اللاعبين الذين حصلوا على لقاح موديرنا في العاصمة هُم: ليوناردو سبيناتزولا لاعب روما، وجيانلوكا سكاماكا لاعب جنوى، وكريستيانو بيراجي وجايتانو كاستروفيلي ثنائي فيورنتينا، ومانويل لاتزاري وفرانشيسكو أتشيربي وتشيرو إيموبيلي ثلاثي لاتسيو، بالإضافة إلى ماتيو بوليتانو ولورينزو إنسيني وأليكس ميريت وجيوفاني دي لورينزو رباعي نابولي.

وصرح إيموبيلي مهاجم الأتزوري لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: "نحن سعداء وفخورون لتلقي اللقاح".

وأضاف: "لقد ضربنا مثالا يحتذى به للجميع. نؤكد أن اللقاح مهم، آمل أن يتلقاه الجميع قريبا".

وتتواجد إيطاليا في المجموعة الأولى بمنافسات اليورو رفقة تركيا وويلز وسويسرا، وتلعب مباريات دور المجموعات على استاد أوليمبيكو في عاصمتها روما.

إيطاليا يورو 2020
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