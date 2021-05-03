كورتوا: أشعر بأهميتي أكثر وأكثر في ريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنه بات أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق الذي "لم يتخيل اللعب له يوما ما".

وقال البلجيكي في حوار مع قناة TF1:"أشعر بأهميتي أكثر وأكثر في ريال مدريد. لم أتخيل اللعب يوما ما لفريق مثل هذا، إنه شيء أسأله لنفسي كل مرة أذهب للملعب".

وأضاف "إنها قصة جميلة بالنسبة لشخص ترعرع في فريق صغير، أن يلعب في ريال مدريد. لو تريد اللعب في ريال مدريد، عليك معرفة كم الضغط الواقع عليك والذي سيستمر. ريال مدريد أفضل فريق في العالم وحين تتوج، تشعر بالسعادة للعب في هذا الفريق".

واستمر "ريال مدريد أكبر فريق في العالم لأنك تلعب تحت ضغط الجمهور. إنه بعد آخر في عالم كرة القدم. دوري أبطال أوروبا تحسمه تفاصيل صغيرة، نحلم بالتتويج باللقب. الفوز بلقب مع ريال مدريد ومع بلجيكا هو أمر أفتقده، أتمنى أن يحدث قريبا".

ويقضي كورتوا (28 عاما) موسمه الثالث مع ريال مدريد منذ رحل عن تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.

وشارك كورتوا في 124 مباراة مع ريال مدريد وتوج بثلاثة ألقاب.

ويستعد كورتوا ورفاقه لمواجهة ناديه السابق، تشيلسي، يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للتسجيل في ملعب ستامفورد بريدج بعدما تعادل في ميدانه ذهابا بهدف لمثله.