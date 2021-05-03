أس: لوكاس فاسكيز رفض عرضا من أتليتكو.. سيظل مخلصا لـ ريال مدريد

أبدى نادي أتليتكو مدريد اهتماما بـ لوكاس فاسكيز لاعب غريمه ريال مدريد الذي سيكون حرًا بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن أتليتكو مدريد جس نبض لوكاس فاسكيز حول إمكانية ضمه مجانا مع نهاية عقده.

لكن رد لوكاس فاسكيز جاء بالرفض، مع توجيه الشكر لـ أتليتكو على الاهتمام.

الجناح الأيمن الإسباني أوضح أنه لا ينوي اللعب لـ أتليتكو مدريد ولا يفكر في ارتداء قميصه بعد السنوات الطويلة في صفوف ريال مدريد الذي يشجّعه قبل أن يكون لاعبا له.

يتزامن ذلك مع التقارير التي أشارت إلى اقتراب لوكاس فاسكيز من تجديد عقده مع ريال مدريد لـ3 سنوات براتب 5 ملايين يورو سنويا.

وفي حال انهيار المفاوضات مع ريال مدريد، سينتقل لوكاس إلى ميلان الإيطالي، لأن خيار أتليتكو ليس مطروحا بالنسبة له.

وكان أتليتكو مدريد قد استغل خروج ماركوس يورينتي من حسابات زين الدين زيدان لاستقدامه في صيف 2019، ليصير لاعب الوسط أحد أبرز نجوم الروخيبلانكوس في الصراع على الدوري الإسباني هذا الموسم.

من جانبه، لوكاس (29 عاما) انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في السادسة عشر من عمره، ثم صار قائدا لـ ريال مدريد كاستيا لاحقا.

بعدها خرج لوكاس فاسكيز معارا إلى إسبانيول موسم 2014\2015، وعاد بعدها للفريق الأول لـ ريال مدريد ولم يغادره حتى اللحظة.

وخاض لوكاس فاسكيز 240 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 54، وفاز معه بـ12 لقبًا، من ضمنها الثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا.