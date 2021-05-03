إلى برشلونة؟ قناة الكأس: تشابي يرحل عن السد بنهاية الموسم

الإثنين، 03 مايو 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

تشابي هيرنانديز - مدرب السد

فجرّت قناة الدوري والكأس القطرية مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل تشابي هيرنانديز المدير الفني للسد.

وذكرت المحطة القطرية نقلا عن مصادرها، أن إدارة السد لا تنوي تجديد عقد تشابي بنهاية الموسم الجاري.

وحصد تشابي 6 ألقاب كمدرب للسد القطري منذ توليه المهمة في 2019 مباشرةً بعد اعتزاله لعب كرة القدم في نفس الفريق.

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برشلونة أم قطر؟

رحيل تشابي المُنتظَر عن السد، يفتح بابا هائلا من التساؤلات عن مستقبله القريب.

من جهة، ارتبط اسم تشابي لفترة طويلة بـ برشلونة الذي لن يكون سرا أنه سيتولى تدريبه عاجلا أم آجلا، لكن السؤال: متى؟

رونالد كومان المدير الفني الحالي للبلاوجرانا يمتلك عقدا مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، لكن مستقبله ليس مضمونا حتى اللحظة وقد يتوقف على تحقيق برشلونة للقب الدوري من عدمه.

لكن من جهة أخرى، ليس سرا أيضا أن تولي تشابي هيرنانديز تدريب منتخب قطر في كأس العالم 2022 هي فكرة مطروحة.

يأتي ذلك رغم النجاح الساحق لمواطنه فيليكس سانشيز الذي قاد العنابي للقب كأس آسيا الأول في تاريخه في 2019.

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