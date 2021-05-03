تشكيل المحلة - ثلاثي وسط ويحيى وفؤاد يقودان الهجوم

أعلن خالد عيد مدرب غزل المحلة تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم الإثنين في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: فتحي مبروك - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل

وسط الملعب: أشرف سيد - أحمد أباظة - أحمد النادري

أمامهم: هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى - إسلام فؤاد

البدلاء: محمود رضا - محمد سامي - خالد كساب - خالد الإخميمي - يحيى حامد - أحمد الشيخ - معتز كاجو - محمد حمدان - بدر موسى

ويستضيف المحلة فريق الأهلي وصيف البطولة وحامل اللقب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل المحلة المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة.