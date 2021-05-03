تشكيل المحلة - ثلاثي وسط ويحيى وفؤاد يقودان الهجوم
الإثنين، 03 مايو 2021 - 21:08
كتب : FilGoal
أعلن خالد عيد مدرب غزل المحلة تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم الإثنين في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: عمرو شعبان
الدفاع: فتحي مبروك - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل
وسط الملعب: أشرف سيد - أحمد أباظة - أحمد النادري
أمامهم: هشام عادل
الهجوم: عبده يحيى - إسلام فؤاد
البدلاء: محمود رضا - محمد سامي - خالد كساب - خالد الإخميمي - يحيى حامد - أحمد الشيخ - معتز كاجو - محمد حمدان - بدر موسى
ويستضيف المحلة فريق الأهلي وصيف البطولة وحامل اللقب.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
ويحتل المحلة المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة.