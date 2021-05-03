تشكيل المحلة - ثلاثي وسط ويحيى وفؤاد يقودان الهجوم

الإثنين، 03 مايو 2021 - 21:08

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

أعلن خالد عيد مدرب غزل المحلة تشكيله لمواجهة الأهلي اليوم الإثنين في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: عمرو شعبان

أخبار متعلقة
خطوة تفصله عن الهبوط.. وست بروميتش يحتاج لمعجزة بعد التعادل مع ولفرهامبتون مؤتمر بوكيتينو: مبابي قد لا يشارك.. ونريد أداء مشابها للشوط الأول من لقاء الذهاب طبيب بيراميدز: رمضان صبحي تعرض لكدمة في العين بعد اصطدام مع بنشرقي

الدفاع: فتحي مبروك - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل

وسط الملعب: أشرف سيد - أحمد أباظة - أحمد النادري

أمامهم: هشام عادل

الهجوم: عبده يحيى - إسلام فؤاد

البدلاء: محمود رضا - محمد سامي - خالد كساب - خالد الإخميمي - يحيى حامد - أحمد الشيخ - معتز كاجو - محمد حمدان - بدر موسى

ويستضيف المحلة فريق الأهلي وصيف البطولة وحامل اللقب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويحتل المحلة المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 24 نقطة.

غزل المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميدياست: رونالدو قرر العودة إلى سبورتنج لشبونة 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
كورتوا: أشعر بأهميتي أكثر وأكثر في ريال مدريد 35 دقيقة | أوروبا
أس: لوكاس فاسكيز رفض عرضا من أتليتكو.. سيظل مخلصا لـ ريال مدريد 44 دقيقة | الدوري الإسباني
إلى برشلونة؟ قناة الكأس: تشابي يرحل عن السد بنهاية الموسم ساعة | الوطن العربي
تشكيل المحلة - ثلاثي وسط ويحيى وفؤاد يقودان الهجوم ساعة | الدوري المصري
خطوة تفصله عن الهبوط.. وست بروميتش يحتاج لمعجزة بعد التعادل مع ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري - المحلة (1)-(0) الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر بوكيتينو: مبابي قد لا يشارك.. ونريد أداء مشابها للشوط الأول من لقاء الذهاب ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 3 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك