مؤتمر بوكيتينو: مبابي قد لا يشارك.. ونريد أداء مشابها للشوط الأول من لقاء الذهاب

الإثنين، 03 مايو 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

يأمل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان مشاركة كيليان مبابي نجم الفريق ضد مضيفه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الأرجنتيني في مؤتمر صحفي:"علينا تقييم مبابي. سيتدرب اليوم منفردا وسنرى هل يقدر على المشاركة أم لا. لم نقرر بعد".

وتعرض النجم الفرنسي لإصابة أبعدته عن لقاء لانس في الدوري يوم السبت، لكن بوكيتينو ضمه لقائمة لقاء سيتي على أمل مشاركته.

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ويحتاج باريس للتسجيل مرتين على الأقل في ملعب الاتحاد بعدما خسر ذهابا في ميدانه بنتيجة 2-1.

وأضاف بوكيتينو "الأهم أن نكون مثل أول 45 دقيقة في لقاء الذهاب حين أحقنا الضرر بهم. نواجه فريقا استعد لهذه المرحلة على مدار 10 سنوات".

واستمر "في كرة القدم لحظات عليك التعامل معها بأفضل شكل وهذا ما تتدرب عليه على مدار الموسم، العقلية والفلسفة التي ينتهجها الفريق في لحظات معينة من المباريات".

ويأمل باريس المرور لنهائي الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

بينما يسعى لسيتي لأول نهائي في تاريخه في دوري أبطال أوروبا.

والمتأهل من الفريقين سيواجه ريال مدريد أو تشيلسي.

ويجري نهائي البطولة في إسطنبول في 29 مايو الجاري.

مبابي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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