تشكيل الأهلي - بيكهام ظهير أيسر أمام المحلة.. وعودة السولية

عاد عمرو السولية لتشكيل الأهلي أمام غزل المحلة بعد غيابه في المباراة الماضية أمام الجونة.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمحمد مجدي "أفشة" أساسيا، بعدما بدأ المباراة الماضية على مقاعد البدلاء.

كذلك يشارك الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم في المباراة من البداية.

بينما يلعب أحمد رمضان "بيكهام" في مركز الظهير الأيسر بدلا من أحمد نبيل "كوكا".

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة.

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – حسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – محمود وحيد – مروان محسن – وليد سليمان – ناصر ماهر – أكرم توفيق – والتر بواليا – أحمد نبيل كوكا.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، ويأتي المحلة في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.