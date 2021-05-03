فرج عامر: أخشى أن يكون سموحة ضحية ترضية الزمالك

الإثنين، 03 مايو 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

فرج عامر

قال فرج عامر رئيس سموحة إنه يخشى "انحياز" اتحاد الكرة للزمالك في مباراة الناديين يوم الخميس في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وصرح عامر عبر صفحته الرسمية "مع كامل الاحترام للزمالك، ينتابني قلق من لجنة الحكام، ومحاولة ترضية الزمالكً بطريقة الشيء لزوم الشيء".

وأضاف "هل شكوي الزمالك من الحكام ستقع على رأس سموحة؟ أتمنى لا".

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واعترض الزمالك على جهاد جريشة حكم مباراة الفريق ضد بيراميدز والتي انتهت بهدف لمثله يوم الأحد في الدوري.

مع كامل الاحترام للزمالك ، ولكن ينتابني قلقا من لجنة الحكام ومحاولة ترضية الزمالكً بطريقة الشيئ لزوم الشئ هل شكوي الزمالك من الحكام حتقع علي دماغ سموحه يوم الاحد القادم؟ اتمني لأ

Posted by Farag Amer on Monday, May 3, 2021

وهاجم هشام إبراهيم، نائب رئيس النادي، اتحاد الكرة متهما جريشة بظلم فريقه. (التفاصيل)

وأعلن الزمالك تقديمه شكوى ضد اتحاد الكرة للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة، متهما اتحاد الكرة "بإسناد اللقاء لحكم له سوابق مع الفريق".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 41 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

بينما يحتل سموحة المركز السادس ورصيده 28 نقطة.

فرج عامر الزمالك
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