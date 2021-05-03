كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع المدرب البرتغالي ماريو بالما

الإثنين، 03 مايو 2021 - 18:22

كتب : أحمد الخولي

ماريو بالما

تعاقد الأهلي مع المدير الفني البرتغالي ماريو بالما لتدريب فريق كرة السلة بالنادي حتى نهاية الموسم.

وجاء ذلك بعد قبول الأهلي استقالة أشرف توفيق المدير الفني السابق للفريق.

ويصل المدرب البرتغالي المخضرم إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، بصحبه مساعده فاسكو كورادو.

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واعتمد مجلس إدارة الأهلي تشكيل الجهاز الفني لفريق السلة للرجال بالنادي والذي جاء كالآتي:

ماريو بالما مديرا فنيا، وفاسكو كورادو مساعد مدرب.

وأحمد الجارحي مدرب وطارق الغنام مديرا إدرايا، ووليد الخراط إدرايا.

وعلاء العشري مخططا للأحمال وعلاء لطفي محللا فنيا ونادر خزام أخصائي تغذية.

وأحمد عادل طبيبا وهيثم عاطف أخصائي علاج طبيعي ومحمد عيسى مدلك.

وتوقفت المسابقات المحلية بسبب مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية التي ترعاها NBA.

وتستأنف بدوري السوبر الذي يلعب فيه الأهلي مع الزمالك والاتحاد والجزيرة.

الأهلي ماريو بالما
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