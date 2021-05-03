استبعاد مسعود من معسكر المصري لمباراتي أسوان والمقاصة

الإثنين، 03 مايو 2021 - 17:19

كتب : أيمن عيد

أحمد مسعود حارس المصري

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري استبعاد أحمد مسعود حارس مرمى الفريق من المعسكر الذي يسبق مواجهتي أسوان ومصر للمقاصة.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وكشف مصدر في الجهاز الفني للمصري لـFilGoal.com أن استبعاد مسعود جاء بسبب تعرضه للإجهاد، لذلك فضل الجهاز الفني استبعاده من المعسكر.

كذلك استبعد الجهاز الفني للمصري الثنائي محمد صالح ومحمد جابر.

أخبار متعلقة
النني ينضم للمصريين المسجلين في الدوري الإنجليزي تاريخيا محافظ بورسعيد يصرف مكافأة إجادة للاعبي المصري رغم الهزيمة أمام الأهلي اللقب مصري.. باوك إلى نهائي كأس اليونان في الوقت القاتل بمشاركة وردة

ويلعب المصري ضد أسوان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ20 من الدوري.

ثم يلعب مع المقاصة يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو في الجولة الـ21 من المسابقة.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصري أحمد مسعود الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يتعاقد مع المدرب البرتغالي ماريو بالما ساعة | مصر
استبعاد مسعود من معسكر المصري لمباراتي أسوان والمقاصة 2 ساعة | الدوري المصري
الخطيب يشكر طه إسماعيل وكنفاني ومصطفى فهمي 2 ساعة | الدوري المصري
آس: تدهور حالة فاتي.. واللاعب قد يحتاج لجراحة رابعة "تؤثر على مستقبله" 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر ستونز: لن ندافع أمام سان جيرمان.. جاهزون لكتابة تاريخ سيتي 2 ساعة | أوروبا
مؤتمر جوارديولا: أتمنى مشاركة مبابي ضدنا.. وهذه المباراة هي الأصعب في البطولة 3 ساعة | أوروبا
الزمالك: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين واليد جامل المنافس.. ماذا فعل إمام عاشور لهذه العقوبة؟ 4 ساعة | مصر
تقرير: مبابي قد لا يشارك أمام سيتي رغم وجوده في القائمة 4 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 3 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك