استبعاد مسعود من معسكر المصري لمباراتي أسوان والمقاصة

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري استبعاد أحمد مسعود حارس مرمى الفريق من المعسكر الذي يسبق مواجهتي أسوان ومصر للمقاصة.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

وكشف مصدر في الجهاز الفني للمصري لـFilGoal.com أن استبعاد مسعود جاء بسبب تعرضه للإجهاد، لذلك فضل الجهاز الفني استبعاده من المعسكر.

كذلك استبعد الجهاز الفني للمصري الثنائي محمد صالح ومحمد جابر.

ويلعب المصري ضد أسوان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ20 من الدوري.

ثم يلعب مع المقاصة يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو في الجولة الـ21 من المسابقة.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة.