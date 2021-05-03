الخطيب يشكر طه إسماعيل وكنفاني ومصطفى فهمي

الإثنين، 03 مايو 2021 - 17:12

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص تقديره لكل أبناء النادي من مجالس إدارات أو لاعبين قدامى وحاليين أو منتمين الذين حرصوا على حضور احتفالية وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي.

وخص الخطيب بالتقدير والتحية نجوم الأهلي الكبار طه إسماعيل، ومروان كنفاني، ومصطفى مراد فهمي الذين تحملوا مشقة الجو الحار والصيام، وأصروا على المشاركة في هذا الحدث التاريخي.

وأضاف الخطيب في تصريحاته الذي نشرها الموقع الرسمي للأهلي أنه على ثقة دائما بدعم أبناء النادي لناديهم، سواء كانوا في موقع المسؤولية أو خارجه.

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وضرب الخطيب مثلا بـ طه إسماعيل الذي يتواصل معه باستمرار للتشاور والاستفادة من خبراته في العديد من الأمور التي تخص قطاع كرة القدم.

كذلك مصطفى مراد فهمي صاحب الخبرات الكبيرة الذي يساند الأهلي في كل المواقف والمناسبات، وأيضا مروان كنفاني الذي يعدم الأهلي باستمرار.

واحتفل النادي الأهلي قبل عدة أيام بوضع حجر أساس إنشاء استاد النادي الجديد.

الأهلي الخطيب
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