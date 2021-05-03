مؤتمر ستونز: لن ندافع أمام سان جيرمان.. جاهزون لكتابة تاريخ سيتي

الإثنين، 03 مايو 2021 - 16:47

كتب : FilGoal

كيلور نافاس وجون ستونز - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يثق جون ستونز مدافع مانشستر سيتي في قدرة فريقه على كتابة تاريخ جديد للنادي السماوي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على سيتي يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 1-2.

وقال ستونز في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "إنها مناسبة كبيرة لنا كلاعبين وللنادي. إنها فرصة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن نحاول اغتنام كل فرصة للنجاح، نحن بحاجة لإظهار شخصيتنا وأن نكون مانشستر سيتي الذي يعرفه الجميع. نريد أن نصنع التاريخ لهذا النادي".

وشدد "ندخل المباراة للفوز بها. هذه هي عقليتنا خلال السنوات الـ5 الماضية التي قضيتها هنا. لنكن ما نحن عليه، وأن نلعب بالطريقة التي نقوم بها".

وأردف المدافع الإنجليزي "إذا لم ينجح الأمر، فيمكننا رفع رؤوسنا عاليا ونعلم أننا كنا أنفسنا وأظهرنا هويتنا".

وواصل "أثق في قدرتنا على المضي قدما واتخاذ الخطوة التالية وصنع التاريخ لهذا النادي".

وأكمل "علينا أن ندخل المباراة كما أنهيناها في الشوط الثاني في باريس. كانت نتيجة رائعة بالنسبة لنا خارج ملعبنا بتسجيل هدفين خارج أرضنا".

وتابع "نحن متحمسون للتحدي المقبل، يجب علينا أخذ زمام المبادرة في المباراة كما نفعل في أي مباراة أخرى من أجل تحقيق الفوز".

وأتم "سنلعب بثقة كبيرة أمام فريق باريس سان جيرمان ونتمنى أن ننجح في إنجاز المهمة والوصول إلى النهائي".

باريس سان جيرمان مانشستر سيتي جون ستونز
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