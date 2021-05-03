مؤتمر جوارديولا: أتمنى مشاركة مبابي ضدنا.. وهذه المباراة هي الأصعب في البطولة

الإثنين، 03 مايو 2021 - 15:53

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يتمنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مشاركة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء، رغم الشكوك التي تحوم حول مشاركته بسبب الإصابة.

ويحل سان جيرمان ضيفا على سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد الخسارة في الذهاب بنتيجة 1-2.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "بالتأكيد أتطلع إلى مشاركة مبابي ضدنا، وأعتقد أنه سيشارك".

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وأضاف "من أجل كرة القدم بشكل عام ومن أجل المباراة بشكل خاص، أتمنى أن يتمكن من اللعب أمامنا".

وتحوم الشكوك حول مشاركة مبابي أمام سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء رغم وجود اسمه في القائمة.

وأوضح تقرير جريدة لو باريزيان يوم الإثنين أن مبابي قد لا يستطيع المشاركة في اللقاء بسبب الإصابة في عضلة السمانة، بعدما شوهد وهو يعرج أثناء دخوله للمطار قبل السفر إلى إنجلترا، مما زاد الشكوك حول إمكانية لحاقه باللقاء.

وتابع "لقد لعب مبابي ونيمار بشكل جيد حقا في لقاء الذهاب، أداءهما في الشوط الأول كان استثنائيًا، ظهرت خطورة مبابي، أما في الشوط الثاني فكنا أفضل كفريق".

وأردف "يحكمون على مبابي ونيمار بقسوة لأن سان جيرمان خسر اللقاء، وإذا فاز الفريق سيقولون إنهما لعبا بشكل جيد، أعتقد أنهما لعبا بشكل جيد".

وأفاد تقرير لو باريزيان أن النجم الفرنسي سيخضع لاختبار طبي أخير قبل انطلاق المباراة بساعات.

ويعتقد بيب أن "مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال هي دائمًا أصعب مباراة، أكثر من المباراة النهائية".

وأكمل "نحن نتحكم في عواطفنا لنفعل بالضبط ما يتعين علينا القيام به. نحاول إقناع اللاعبين بأن هذه هي أفضل طريقة للفوز بهذه المباراة".

وواصل "لا يمكننا أن نلعب الـ90 دقيقة مثلما لعبنا في الشوط الثاني من لقاء الذهاب، أعتقد أن هذا لن يحدث، مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية".

وأتم المدرب الإسباني "كل الفريق جاهز للمشاركة أمام سان جيرمان باستثناء إريك جارسيا الذي يغيب بسبب المرض".

مانشستر سيتي باريس سان جيرمان بيب جوارديولا
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