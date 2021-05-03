الزمالك: اتحاد الكرة يكيل بمكيالين واليد جامل المنافس.. ماذا فعل إمام عاشور لهذه العقوبة؟

رفض إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم واليد والسلة في الفترة الأخيرة.

ويرى إبراهيم عبد الله أن اتحاد كرة القدم يكيل بمكيالين في قراراته، والاتحاد المصري لكرة اليد جامل الأهلي بمنح لقب الكأس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس: "طالبنا اتحاد الكرة بحكام أجانب في مباراة القمة السابقة، لماذا يفتعل اتحاد الكرة أزمات ضد الزمالك؟ هل يحب الصوت العالي إذا سيكون صوتنا عال".

وبالحديث عن عقوبة إمام عاشور أوضح "محمد الشناوي عوقب بإيقاف4 مباريات وتم تخفيفها إلى مباراة واحدة".

وتابع "تم تصوير إمام عاشور دون معرفته وهذا يحدث دائما مثلما حدث مع الأهلي من قبل".

وأضاف إبراهيم عبد الله "نحن كنادي الزمالك يرفض ذلك التصرف من إمام عاشور وعاقبناه لكن نرفض الكيل بمكيالين من اتحاد الكرة مثلما حدث مع الشناوي".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك "مصرون على رفع عقوبة إمام عاشور، لماذا يتم إيقافه 12 مباراة؟ احكموا عليه بالإعدام أفضل، ماذا فعل من أجل كل هذه العقوبة هل قتل أحدا؟ إذا كانت المشكلة على ميراث مع أحمد مجاهد لما وصلت العقوبة إلى ذلك".

وواصل "هل يعتقدون أن الزمالك يتيم بلا أب وأم؟ نحن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر شاء من شاء ورفض من رفض، انظر إلى أي منتخب في مصر كم لاعب منه من الزمالك في كل الألعاب".

وكشف إبراهيم عبد الله "نحن أشخاص محترمون ملتزمون بالقانون ولكن لن نقبل بالتجاوزات".

وكان نادي الزمالك قد أصدر بيانا فجر اليوم الإثنين ضد اتحادات القدم واليد والسلة بسبب ما وصفته بالتعنت ضد الزمالك.

وتابع إبراهيم عبد الله "اتحاد كرة السلة أهدر اللوائح والقوانين في مباراة الزمالك ضد الأهلي ونحن ضد القرار حتى الآن".

وكشف "اتحاد اليد منحنا لقب الدوري، كنا في الصدارة ومتبقي مباراتين ولن يلحقنا أحد لذلك لم يجاملنا، لكن هناك شبه مجاملة بمنح المنافس لقب الكأس ونحن في نصف النهائي وبذلك تم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص للفرق الثلاثة الأخرى".

وبسؤاله عن طلب حكام أجانب للقمة المقبلة أوضح "لكل مقام مقال والمجلس في حالة انعقاد دائم وبعد ذلك سيتم إعلان ما تم الاستقرار عليه".

واختتم تصريحاته "إذا كان هناك من يريد إحداث أزمات نحن نقدر على ذلك وسنصعد، لكننا نعمل بفكر رجال الدولة ونقوم بتهدئة الأمور".