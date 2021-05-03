تقرير: مبابي قد لا يشارك أمام سيتي رغم وجوده في القائمة

تحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء رغم وجود اسمه في القائمة.

وأوضح تقرير جريدة لو باريزيان يوم الإثنين أن مبابي قد لا يستطيع المشاركة في اللقاء بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

وشوهد مبابي وهو يعرج أثناء دخوله للمطار قبل السفر إلى إنجلترا، مما زاد الشكوك حول إمكانية لحاقه.

وأفاد التقرير أن النجم الفرنسي سيخضع لاختبار طبي أخير قبل انطلاق المباراة بساعات.

قبل يومين، أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان إصابة مبابي وغيابه عن لقاء السبت ضد لانس في الدوري الفرنسي.

ونشر النادي الباريسي يوم الإثنين قائمة الفريق للمباراة المرتقبة وتواجد فيها اسم مبابي الذي شعر بآلام في عضلة السمانة بساقه اليمنى بداية الأسبوع.

Kylian #Mbappé est arrivé à l’aéroport du Bourget. Il va s’envoler avec le reste de l’équipe pour Manchester ce matin. #MCIPSG pic.twitter.com/3cD0DEqpUT — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 3, 2021

ويأمل باريس لحاق مبابي (22 عاما) بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد مضيفه مانشستر سيتي.

وهو اللقاء الذي يحتاج فيه باريس للتسجيل مرتين بعدما خسر ذهابا في ملعبه بنتيجة 2-1.

كما تواجد اسم إدريس جانا جايي في قائمة باريس المسافرة إلى إنجلترا رغم إيقافه، وذلك من أجل دعم الفريق.

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