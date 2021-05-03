أورساتو حكما لمواجهة تشيلسي وريال مدريد.. فأل حسن للبلوز سيء للملكي

الإثنين، 03 مايو 2021 - 14:41

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - تشيلسي وريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا تعيين الإيطالي دانييل أورساتو حكما لمواجهة تشيلسي وريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وأدار أورساتو أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بينهم مواجهة لفريق تشيلسي.

إذ أدار الحكم الإيطالي فوز تشيلسي على أتليتكو مدريد بهدفين دون مقابل في الدور ثمن النهائي.

كما أدار مواجهتي أولمبياكوس ومرسيليا، ومانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان في دور المجموعات وأخيرا إياب ربع النهائي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وسبق لأورساتو إدارة ثلاث مباريات من قبل لريال مدريد وفاز الملكي في مباراتين موسمي 2015 - 2016 و2019 - 2020 في دور المجموعات.

بينما خسر ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والذي انتهى بهدفين مقابل هدف واحد للفريق الإنجليزي.

وعلى العكس لم يخسر تشيلسي مع أورساتو في الدور الإقصائي بعد فوزه على أتليتكو مدريد أمام في دور المجموعات من قبل فتعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن اختيار الهولندي بيورن كوبيرس لمواجهة الإياب بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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