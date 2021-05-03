ردا على رايولا.. رئيس دورتموند: هالاند مستمر معنا الموسم المقبل

الإثنين، 03 مايو 2021 - 13:33

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

شدد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند على أن مهاجمه النرويجي إيرلنج هالاند سيستمر في صفوف الفريق الموسم المقبل.

قبل أيام قال مينو رايولا وكيل أعمال هالاند إن ريال مدريد يستطيع ضم اللاعب، في ظل رغبة العديد من الأندية في التعاقد مع الهداف الشاب.

وقال فاتسكه في تصريحات لقناة سبورت 1: "أعرف رايولا منذ فترة طويلة، ولا توجد مشكلة بالنسبة لنا فيما قاله".

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وأضاف "رغم ذلك سيظل هالاند لاعبا في صفوف بروسيا دورتموند العام المقبل".

يذكر أن رايولا سبق والتقى رئيسي ريال مدريد وبرشلونة فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا في إطار المفاوضات حول قدرة أي منهما على ضم هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث رايولا لصحيفة "أس" الإسبانية يوم السبت قائلا: "ريال مدريد يستطيع ضم هالاند".

وأتم وكيل الأعمال الإيطالي في تصريحاته المقتضبة "ريال مدريد لديهم المال الكافي لضم هالاند".

وكان هالاند انضم إلى دورتموند قادما من صفوف قادما من صفوف سالزبورج النمساوي في يناير من عام 2020 مقابل 20 مليون يورو.

ووقع هالاند على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف عام 2024.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن دورتموند لن يترك اللاعب النرويجي صاحب الـ20 عاما يرحل بأقل من 150 مليون يورو.

واندلعت حرب تصريحات في وقت سابق بين رايولا وبين مايكل زورك المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند بسبب انتقال هالاند.

وقال زورك: " قرارنا واضح بشأن هالاند، لن يرحل عن الفريق مهما كان نهاية موسمنا، إيرلنج سيظل معنا".

وكانت بعض التقارير ذكرت أن المهاجم النرويجي سيرحل عن النادي الألماني حال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم تكن هذه أول مرة يؤكد فيها المدير الرياضي لدورتموند بقاء هالاند مع الفريق إذ قال: "أريد القول إننا ملتزمون بما نخطط له الموسم المقبل، لدينا خطط واضحة بوجود هالاند معنا الموسم المقبل".

فيما كان رايولا رد عليه وقال: "مايكل زورك أكد لنا أن النادي لا يريد بيع هالاند في الانتقالات الصيفية المقبلة، أنا أحترم ذلك".

قبل أن يستدرك "لكن هذا لا يعني موافقتي، دورتموند كان واضحا في رؤيته ونحن بخير مع ذلك".

وشدد وكيل اللاعبين الإيطالي "لا توجد حربا بيني وبين دورتموند، العلاقة بيننا مازالت جيدة".

إيرلنج هالاند بروسيا دورتموند مينو رايولا
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