فاران يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب الإصابة

الإثنين، 03 مايو 2021 - 13:23

كتب : FilGoal

رافا فاران - ريال مدريد

يعاني ريال مدريد من إصابة جديدة وهذه المرة مع رافائيل فاران مدافع الفريق وغيابه عن مواجهة تشيلسي.

رافاييل فاران

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي عن ظهور نتيجة فحوصات فاران الطبية وتأكد إصابته في العضلة الضامة.

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وأشار التقرير إلى إصابة فاران في العضلة الضامة بالقدم اليمنى وجاري تقييم حالته.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن تأكد غياب فاران لمدة 10 أيام بسبب الإصابة.

وبالتالي يغيب فاران عن مواجهة تشيلسي المقرر لها بعد غد الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 من أجل التأهل إلى النهائي.

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