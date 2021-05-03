بعد الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه

الإثنين، 03 مايو 2021 - 12:16

كتب : FilGoal

خافي جراسيا - مانشستر يونايتد - واتفورد

قرر نادي فالنسيا إقالة خافي جراسيا المدير الفني للفريق بعد يوم من خسارته أمام برشلونة.

وسقط فالنسيا أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وتأتي إقالة جراسيا قبل أربع جولات من ختام مسابقة الدوري.

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وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن قرار فالنسيا بإقالة المدرب بعد عدة اجتماعات أقيمت اليوم.

وذلك قبل أن يعلن نادي فالنسيا في بيان رسمي توجيه الشكر لجراسيا على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ولم يحقق فالنسيا انتصارا في الدوري الإسباني منذ شهر مارس بعد فوزه على غرناطة بهدفين مقابل هدف واحد.

ليفشل جراسيا في قيادة فالنسيا لتحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإسباني.

ويحتل فالنسيا المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وتولى جراسيا قيادة فالنسيا في الصيف الماضي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخاض فالنسيا تحت قيادة جراسيا 38 مباراة في مختلف المسابقات وفاز في 11 وتعادل 12 بينما خسر 15 مرة.

الدوري الإسباني خافي جراسيا فالنسيا
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