مبابي في قائمة سان جيرمان لمباراة سيتي

تواجد اسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في قائمة فريقه المسافرة لملاقاة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

قبل يومين، أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان إصابة مبابي وغيابه عن لقاء السبت ضد لانس في الدوري الفرنسي.

ونشر النادي الباريسي قائمة الفريق للمباراة المرتقبة وتواجد فيها اسم مبابي الذي شعر بآلام في عضلة السمانة بساقه اليمنى بداية الأسبوع.

ويأمل باريس لحاق مبابي (22 عاما) بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد مضيفه مانشستر سيتي.

وهو اللقاء الذي يحتاج فيه باريس للتسجيل مرتين بعدما خسر ذهابا في ملعبه بنتيجة 2-1.

The Parisian squad for the semi-final second leg! 📋🔴🔵@IGanaGueye is suspended but travels with the group for the trip to Manchester 🔴🔵#UCL | #MCIPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 3, 2021

كما تواجد اسم إدريس جانا جايي في قائمة باريس المسافرة إلى إنجلترا رغم إيقافه، وذلك من أجل دعم الفريق.

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