لوكاكو: الموسم الأفضل في مسيرتي

الإثنين، 03 مايو 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

اعترف روميلو لوكاكو مهاجم إنتر أن هذا الموسم هو الأفضل له في مسيرته بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وحسم إنتر لقب الدروي الإيطالي للمرة 19 في تاريخه ولأول مرة منذ 11 عاما.

وقال لوكاكو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "أنا فخور حقا بسبب اللعب في نادي إنتر".

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وأضاف "كان عاما رائعا بالنسبة لنا، كنت أتمنى الخروج للاحتفال مع الجماهير".

وأوضح "ابلغت صديقي أن هذه هي أفضل طريقة لتجربتها، أن أكون هناك مع الجماهير".

وشدد لوكاكو "الموسم الماضي كان جيدا ولكن نعم هذا أفضل ما في مسيرتي".

وتابع "أمر رائع أن استمر على هذا النحو، أريد أن أشكر الجميع أنا سعيد هنا بالفعل".

واختتم تصريحاته "بالنسبة لي وللعديد من زملائي في الفريق هذا هو لقب الدوري الأول لنا، لذلك هي لحظة أردنا مشاركتها مع الجماهير".

ويأتي لوكاكو في المركز الثاني من ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا وبفارق 6 أهداف عن كريستيانو رونالدو.

إنتر روميلو لوكاكو
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