بيرلو: علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن

الإثنين، 03 مايو 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في سبيزيا

شدد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على أن فريقه يريد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بأي ثمن.

وسجل كريستيانو رونالدو ثنائية في الدقائق الأخيرة ليقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي، وقاد هذا الفوز البيانكونيري للنقطة 69 ليتساوى مع أتالانتا وميلان.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بذلنا مجهود كبير لتحقيق هذا الفوز، والذي يعد مهما جدا بالنظر للنتائج الأخرى".

أخبار متعلقة
حكيمي: لا ألوم ريال مدريد على رحيلي بيكيه: تعرضت للجذب في هدف فالنسيا الأول.. وننتظر تعثر مدريد أمام إشبيلية مساعد كومان: مواجهة أتليتكو ليست مباراة نهائية.. وانظروا أين كنا في يناير النني: كنت أطلب من زملائي الدعاء لي لكي أسجل في الدوري الإنجليزي

وأضاف "صعبنا الأمور على أنفسنا بفقداننا للتركيز ولكننا أظهرنا رغبة كبيرة في الفوز، واستمرت تلك الرغبة حتى النهاية".

وتابع "نعلم أنه يجب علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن، فريقنا قوي ويرغب في تحقيق أهدافه".

وواصل "يجب أن تكون مباراة أودينيزي هي نقطة بداية لأن أمامنا العديد من المباريات الهامة".

واستمر "كل التهاني لأنتر وأنطونيو كونتي على التتويج بالدوري، قدموا موسم رائع واستحقوه".

وأتم "بالنسبة لنا، فقد انتهت سلسلة الألقاب الـ9 المتتالية لتبدأ واحدة جديدة. نريد أن نقاتل على لقب السكوديتو مرة أخرى".

وتقدم ناهويل مولينا لأودينيزي من ضربة جزاء في الدقيقة 10، ثم نجح رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 89 عاد رونالدو وسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية أدريان رابيو في المرمى بنجاح.

انتصار يوفنتوس رفع رصيده للنقطة 69 ليحتل المركز الثالث، خلف أتالانتا الذي لديه نفس رصيد النقاط لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة ويحتل المركز الثاني.

كما يتقدم يوفنتوس بالمواجهات المباشرة على ميلان الذي لديه 69 نقطة أيضا ويحتل المركز الرابع.

تعثر يوفنتوس كان سيجعله يحتل المركز الخامس غير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن ثنائية رونالدو أبقت على آمال المدير الفني أندريا بيرلو في التأهل للمسابقة الأوروبية في الموسم المقبل.

وعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي ووصل لـ 27 هدفا.

واستقبل يوفنتوس هدفا على الأقل للمباراة العاشرة على التوالي، لتكون ثاني أسوأ حقبة دفاعية للفريق منذ استقباله لأهداف في 19 مباراة متتالية في الموسم الماضي.

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة ضد ميلان.

يوفنتوس أندريا بيرلو
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه 28 دقيقة | الدوري الإسباني
مبابي في قائمة سان جيرمان لمباراة سيتي 38 دقيقة | أوروبا
لوكاكو: الموسم الأفضل في مسيرتي 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
بيرلو: علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن ساعة | الدوري الإيطالي
عبد الله جمعة: أخطأت واعتذر لجمهور الأهلي ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 3 مايو 2021.. الأهلي ضد المحلة وصراع القمة في إسبانيا ساعة | مصر
الزمالك يشكو اتحادات الكرة واليد والسلة للأولمبية ووزارة الرياضة 10 ساعة | مصر
الزمالك: قد نمتنع عن لعب مبارياتنا احتجاجا على ما فعله اتحاد الكرة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 3 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك