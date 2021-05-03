بيرلو: علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن

شدد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على أن فريقه يريد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بأي ثمن.

وسجل كريستيانو رونالدو ثنائية في الدقائق الأخيرة ليقود يوفنتوس للفوز على أودينيزي، وقاد هذا الفوز البيانكونيري للنقطة 69 ليتساوى مع أتالانتا وميلان.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بذلنا مجهود كبير لتحقيق هذا الفوز، والذي يعد مهما جدا بالنظر للنتائج الأخرى".

وأضاف "صعبنا الأمور على أنفسنا بفقداننا للتركيز ولكننا أظهرنا رغبة كبيرة في الفوز، واستمرت تلك الرغبة حتى النهاية".

وتابع "نعلم أنه يجب علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن، فريقنا قوي ويرغب في تحقيق أهدافه".

وواصل "يجب أن تكون مباراة أودينيزي هي نقطة بداية لأن أمامنا العديد من المباريات الهامة".

واستمر "كل التهاني لأنتر وأنطونيو كونتي على التتويج بالدوري، قدموا موسم رائع واستحقوه".

وأتم "بالنسبة لنا، فقد انتهت سلسلة الألقاب الـ9 المتتالية لتبدأ واحدة جديدة. نريد أن نقاتل على لقب السكوديتو مرة أخرى".

وتقدم ناهويل مولينا لأودينيزي من ضربة جزاء في الدقيقة 10، ثم نجح رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 89 عاد رونالدو وسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية أدريان رابيو في المرمى بنجاح.

انتصار يوفنتوس رفع رصيده للنقطة 69 ليحتل المركز الثالث، خلف أتالانتا الذي لديه نفس رصيد النقاط لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة ويحتل المركز الثاني.

كما يتقدم يوفنتوس بالمواجهات المباشرة على ميلان الذي لديه 69 نقطة أيضا ويحتل المركز الرابع.

تعثر يوفنتوس كان سيجعله يحتل المركز الخامس غير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن ثنائية رونالدو أبقت على آمال المدير الفني أندريا بيرلو في التأهل للمسابقة الأوروبية في الموسم المقبل.

وعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي ووصل لـ 27 هدفا.

واستقبل يوفنتوس هدفا على الأقل للمباراة العاشرة على التوالي، لتكون ثاني أسوأ حقبة دفاعية للفريق منذ استقباله لأهداف في 19 مباراة متتالية في الموسم الماضي.

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة ضد ميلان.

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