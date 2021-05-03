عبد الله جمعة: أخطأت وأعتذر لجمهور الأهلي

الإثنين، 03 مايو 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

عبد الله جمعة - الزمالك

اعتذر عبد الله جمعة لاعب الزمالك لجماهير الأهلي بسبب مقطع فيديو صوره عقب تتويج فريقه بالسوبر الإفريقي أمام الترجي.

عبد الله جمعة

النادي : الزمالك

الزمالك

وطالب عبد الله جمعة جماهير الأحمر ألا تغضب منه وتأكيده على علمه بحب الجماهير له.

وكان عبد الله جمعة قد نشر مقطعا مصورا عقب التتويج بالسوبر الإفريقي للسخرية من خسارة الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبلها.

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وقال عبد الله جمعة عبر قناة إم بي سي مصر: "اعتذر لجماهير الأهلي عن فيديو اضرب يابدري عقب السوبر الإفريقي".

وتابع جمعة "أعلم أن ما فعلته خطأ وذلك كان أول خطأ لي".

واختتم عبد الله جمعة تصريحاته "أعرف أن جمهور الأهلي يحبني ولا أريد أن يغضب مني".

وخاض عبد الله جمعة 12 مباراة في الدوري مع الزمالك هذا الموسم وصنع هدفا واحدا.

وغاب عبد الله جمعة عن مواجهة بيراميدز الأخيرة بسبب إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكانت مواجهة الزمالك أمام بيراميدز قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الزمالك عبد الله جمعة الأهلي
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